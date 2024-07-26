Парковку запретят на улице Иркутской 30-й Дивизии с 14 августа

На улице Иркутской 30-й Дивизии областного центра запретят парковаться. Возле здания № 75/1 с 14 августа установят специальные знаки. Об этом сообщила пресс-служба администрации Иркутска.
— Там установят знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор», — поделились в пресс-службе.
Соответствующее решение было принято совместно администрацией и Госавтоинспекцией города. Потому что поставленные на стоянку автомобили занимают полосу, предназначенную для поворота.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области остаются подтопленными 20 домов. Спасатели МЧС России работают сразу в трех районах и при необходимости эвакуируют людей.