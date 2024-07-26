Песков заявил, что закон для интернета должен быть таким же, как и в обычной жизни

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Все жизненные области регламентируются законодательством, значит, оно в той же мере должно расширяться и на интернет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о законодательном регулировании дипфейков и о борьбе с дезинформацией.
Песков напомнил, что в России действуют законы, регулирующие информацию как в традиционных СМИ, так и в интернете. «Там, где речь идет об информации, которая порочит того или иного [человека], будь то госслужащий, будь то специальная военная операция и так далее. Есть еще этические нормы, даже они уложены на бумагу», — отметил он.
«Все, что происходит в интернете, напрямую связано с жизнью. Если в жизни все регламентируется законодательством, то, соответственно, законодательство просто должно расширяться. И этот процесс мы видим, мы присутствуем при этом процессе. Расширяться на интернет», — подчеркнул представитель Кремля на встрече с участниками Фестиваля новых медиа. Видео его выступления опубликовано в телеграм-канале Мастерской новых медиа.