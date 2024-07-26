Песков заявил, что закон для интернета должен быть таким же, как и в обычной жизни

Песков напомнил, что в России действуют законы, регулирующие информацию как в традиционных СМИ, так и в интернете. «Там, где речь идет об информации, которая порочит того или иного [человека], будь то госслужащий, будь то специальная военная операция и так далее. Есть еще этические нормы, даже они уложены на бумагу», — отметил он.