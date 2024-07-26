В Воронежской области покраснел водоем

Очевидцы сообщили изменении цвета водоема вблизи старого русла реки Толучеевка у «Малева моста» в Воронежской области. Вода подозрительно окрасилась в красный цвет. Сотрудники регионального Минприроды совместно со специализированной лабораторией провели выездное обследование. Об этом сообщили в ведомстве 24 июля.
Предположительно, в водоем сливали жидкие отходы. Эксперты отобрали пробы воды для исследования на содержание кислорода и загрязняющих веществ. На момент осмотра факта слива загрязняющих веществ в воду не установлено.
После проведения анализа можно будет сделать выводы о причинах изменения цвета водоема. О результатах исследования будет сообщено дополнительно, — подытожили в Минприроды региона.