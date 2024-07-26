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В Воронежской области покраснел водоем

Экологи проверяют его состояние.

Источник: Комсомольская правда

Очевидцы сообщили изменении цвета водоема вблизи старого русла реки Толучеевка у «Малева моста» в Воронежской области. Вода подозрительно окрасилась в красный цвет. Сотрудники регионального Минприроды совместно со специализированной лабораторией провели выездное обследование. Об этом сообщили в ведомстве 24 июля.

Предположительно, в водоем сливали жидкие отходы. Эксперты отобрали пробы воды для исследования на содержание кислорода и загрязняющих веществ. На момент осмотра факта слива загрязняющих веществ в воду не установлено.

После проведения анализа можно будет сделать выводы о причинах изменения цвета водоема. О результатах исследования будет сообщено дополнительно, — подытожили в Минприроды региона.

экология