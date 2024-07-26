Воздержаться от водных развлечений советуют жителям Иркутской области

Работники ГИМС рекомендуют жителям Иркутской области воздержаться от водных мероприятий. Связано это с гидрологической обстановкой в области. Об этом КП-Иркутск сообщили в МЧС по Иркутской области.
Осторожность необходимо соблюдать организаторам спортивных и культурно-массовых мероприятий, а также руководителям туристических групп. Сейчас лучше воздержаться от соревнований и отдыха на сапбордах, катамаранах и других средствах передвижения по воде.
— При нарушении требований безопасности организаторы несут административную, а в случае угрозы жизни и здоровью участников — уголовную ответственность в соответствии с законодательством, — сообщают в пресс-службе ведомства.
Отказаться от водных забав необходимо до момента, пока ситуация в Приангарье не стабилизируется. О нарушителях можно сообщить в МЧС России по Иркутской области.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области 20 жилых домов остаются подтопленными.
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