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Из-за жары с Финляндского вокзала Петербурга пойдут дополнительные поезда

В грядущие выходные в сторону Зеленогорска пойдут 6 дополнительных электричек.

Источник: Аргументы и факты

В Петербурге в связи с по-настоящему летней погодой добавят электричек на Финляндском направлении. Для желающих отдохнуть под Сестрорецком и Зеленогорском, а также в других живописных локациях на берегу Финского залива, назначили 6 дополнительных поездов. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной пригородной пассажирской компании (СЗППК).

Дополнительные пригородные поезда назначены.

27 июля:

  • № 6705 Финляндский вокзал 16:54 — Белоостров 18:12;
  • № 6706 Белоостров 18:44 — Финляндский вокзал 20:03.

28 июля:

  • № 6707 Финляндский вокзал 10:15 — Белоостров 11:32;
  • № 6708 Белоостров 12:01 — Финляндский вокзал 12:41;
  • № 6123 Финляндский вокзал 09:53 — Зеленогорск 10:51;
  • № 6710 Зеленогорск 12:56 — Финляндский вокзал 13:54.

Также в СЗППК сообщили об изменениях в расписании в воскресенье, 28 июля: поезд № 6013 — Финляндский вокзал 10:42 — Белоостров 12:13 прибудет на 8 минут позже.

К слову, в пятницу, 26 июля, ожидается сильная жара — в МЧС предупредили о возможных +30. Однако на выходные прогноз не столь летний.

Ранее очевидцы заметили, что Финский залив позеленел. Кислотный цвет воде придали цианобактерии. Роспотребнадзор не рекомендует купаться в таких условиях.