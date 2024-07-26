Из-за жары с Финляндского вокзала Петербурга пойдут дополнительные поезда

В Петербурге в связи с по-настоящему летней погодой добавят электричек на Финляндском направлении. Для желающих отдохнуть под Сестрорецком и Зеленогорском, а также в других живописных локациях на берегу Финского залива, назначили 6 дополнительных поездов. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной пригородной пассажирской компании (СЗППК).