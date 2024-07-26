Из-за жары с Финляндского вокзала Петербурга пойдут дополнительные поезда

В Петербурге в связи с по-настоящему летней погодой добавят электричек на Финляндском направлении. Для желающих отдохнуть под Сестрорецком и Зеленогорском, а также в других живописных локациях на берегу Финского залива, назначили 6 дополнительных поездов. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной пригородной пассажирской компании (СЗППК).
Дополнительные пригородные поезда назначены.
27 июля:
- № 6705 Финляндский вокзал 16:54 — Белоостров 18:12;
- № 6706 Белоостров 18:44 — Финляндский вокзал 20:03.
28 июля:
- № 6707 Финляндский вокзал 10:15 — Белоостров 11:32;
- № 6708 Белоостров 12:01 — Финляндский вокзал 12:41;
- № 6123 Финляндский вокзал 09:53 — Зеленогорск 10:51;
- № 6710 Зеленогорск 12:56 — Финляндский вокзал 13:54.
Также в СЗППК сообщили об изменениях в расписании в воскресенье, 28 июля: поезд № 6013 — Финляндский вокзал 10:42 — Белоостров 12:13 прибудет на 8 минут позже.
К слову, в пятницу, 26 июля, ожидается сильная жара — в МЧС предупредили о возможных +30. Однако на выходные прогноз не столь летний.
Ранее очевидцы заметили, что Финский залив позеленел. Кислотный цвет воде придали цианобактерии. Роспотребнадзор не рекомендует купаться в таких условиях.