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Налоговые службы Татарстана проверят все автошколы республики

В этом году налоговые службы Татарстана проверят все учреждения, занимающиеся обучением вождению в Татарстане. Об этом сообщает газета «Реальное время», ссылаясь на слова главы УФНС по республике Марата Сафиуллина.

Целью проверок является выявление незаконных схем, связанных с уклонением от уплаты страховых взносов и НДФЛ, в частности через перевод инструкторов на статус самозанятых.

Первое массовое нарушение трудового и налогового законодательства было выявлено в одной из автошкол Казани, где руководство перевело 36 инструкторов на режим самозанятых. Название автошколы, уличенной в нарушениях, раскрыто не было.

Марат Сафиуллин отметил, что по итогам проверки были выставлены уточненные расчеты по НДФЛ и страховым взносам для 36 сотрудников, а доначислено было более 3 млн руб. Он также добавил, что проверки всех автошкол республики продолжаются.