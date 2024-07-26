Налоговые службы Татарстана проверят все автошколы республики

Целью проверок является выявление незаконных схем, связанных с уклонением от уплаты страховых взносов и НДФЛ, в частности через перевод инструкторов на статус самозанятых.
Первое массовое нарушение трудового и налогового законодательства было выявлено в одной из автошкол Казани, где руководство перевело 36 инструкторов на режим самозанятых. Название автошколы, уличенной в нарушениях, раскрыто не было.
Марат Сафиуллин отметил, что по итогам проверки были выставлены уточненные расчеты по НДФЛ и страховым взносам для 36 сотрудников, а доначислено было более 3 млн руб. Он также добавил, что проверки всех автошкол республики продолжаются.