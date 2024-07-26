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Каждый восьмой выпускник в Москве окончил школу с медалью

Награды получили более 8 тыс. детей.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Восемь тысяч школьников в Москве получили медали «За особые успехи в обучении». Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В этом году каждый восьмой учащийся в столице окончил школу с медалью. Награды получили более 8 тыс. ребят, которые завершили обучение на “отлично”, и набрали не менее 220 баллов по трем предметам на ЕГЭ. Кроме того, среди медалистов 37 выпускников с инвалидностью, в том числе шесть юношей и девушек из реабилитационно-образовательных центров», — сказала Ракова, слова которой приводит пресс-служба соцкомплекса правительства Москвы.

Она отметила, что в столице созданы условия для того, чтобы дети с особенностями здоровья получали качественное образование и достигали высоких результатов на экзаменах и конкурса.

«Московская медаль “За особые успехи в обучении” вручается выпускникам школ столицы, если они соответствуют одному из следующих требований: стали победителями или призерами Всероссийской олимпиады школьников, набрали максимальные баллы на ЕГЭ по одному из предметов, получили итоговые отметки “отлично” по всем предметам и не менее 220 баллов по трем предметам на ЕГЭ. Выпускники с инвалидностью могут получить московскую медаль, если по всем учебным предметам у них будут итоговые отметки “отлично” и они наберут не менее 146 баллов по двум предметам на ЕГЭ — русскому языку и профильной математике, либо не менее 73 баллов по русскому языку и не менее 5 баллов по математике базового уровня», — заключили в мэрии.

образование