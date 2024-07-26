Каждый восьмой выпускник в Москве окончил школу с медалью

«Московская медаль “За особые успехи в обучении” вручается выпускникам школ столицы, если они соответствуют одному из следующих требований: стали победителями или призерами Всероссийской олимпиады школьников, набрали максимальные баллы на ЕГЭ по одному из предметов, получили итоговые отметки “отлично” по всем предметам и не менее 220 баллов по трем предметам на ЕГЭ. Выпускники с инвалидностью могут получить московскую медаль, если по всем учебным предметам у них будут итоговые отметки “отлично” и они наберут не менее 146 баллов по двум предметам на ЕГЭ — русскому языку и профильной математике, либо не менее 73 баллов по русскому языку и не менее 5 баллов по математике базового уровня», — заключили в мэрии.