Названы УК в Самарской области с самой низкой готовностью жилфонда к зиме

Так, в рамках подготовки к зиме в обязанности УК и ТСЖ входят промывка и гидравлические испытания на прочность и плотность внутридомовой системы отопления, опрессовка теплового узла, установка дроссельных устройств и регуляторов температуры на линии ГВС, обеспечение работоспособности общедомовых приборов учета тепла и многое другое. Список рекомендаций для подготовки к ОЗП энергосбытовая организация ежегодно направляет в адрес управляющих компаний региона.