Жители Новосибирска 26 июля столкнулись со сбоем в работе Telegram

С утра пятницы, 26 июля, новосибирские пользователи мессенджера Telegram заметили значительные задержки в работе сервиса. Отправка сообщений осуществляется очень медленно, а загрузка фото и видео практически невозможна.
Пользователи сообщают, что проблемы есть как в мобильной, так и десктопной версии. Жители Новосибирска в текущей ситуации не видят разницы в провайдерах — с Telegram проблемы практически у всех. При этом отмечается, что с использованием VPN мессенджер работает значительно быстрее.
По данным портала фиксации сбоев Downdetector, большинство сообщений о проблемах в работе Telegram поступает из Сибири, в частности от жителей Новосибирска, Барнаула, Иркутска и Красноярска. Также о плохой скорости отправки сообщений жалуются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и ряда других регионов западной части России. IT-специалисты предполагают, что проблемы могут быть связаны с серверами хостинг-провайдеров.
На момент подготовки материала сбой в работе Telegram длился уже более семи часов.