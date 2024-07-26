Жители Новосибирска 26 июля столкнулись со сбоем в работе Telegram

Пользователи сообщают, что проблемы есть как в мобильной, так и десктопной версии. Жители Новосибирска в текущей ситуации не видят разницы в провайдерах — с Telegram проблемы практически у всех. При этом отмечается, что с использованием VPN мессенджер работает значительно быстрее.