Теплая погода вернется в Пермский край на следующей неделе

В ближайшие дни в Пермском крае сохранится холодная и дождливая погода. В период с пятницы до понедельника в Перми может вообще не наблюдаться прояснений, что для июля — достаточно редкое явление, рассказали в ГИС-Центре ПГНИУ.
По прогнозам синоптиков, в субботу на востоке региона (Гремячинск, Горнозаводск, Чусовой, Лысьва) температура воздуха в течение суток будет не выше +10…+12 градусов, в Перми около +15. На востоке пройдут умеренные, в центральных районах (Пермь, Добрянка, Ильинский, Оханск, Краснокамск, Звездный) — слабые дожди, на западе (Верещагино, Очер) без осадков.
В воскресенье, 28 июля, сильные дожди ожидаются на севере Прикамья (Усолье, Соликамск, Березники). В центральных районах выпадет от 5 до 10 мм осадков. При этом будет холодной. Столбики термометров покажут около +12…+18 градусов.
Существенное потепление в Пермском крае можно ожидать во вторник, 30 июля. В дневные часы воздух прогреется до +22 градусов.