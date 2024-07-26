В Красноярске жители пожаловались на сбой в работе Telegram

Проблемы наблюдались и в других регионах страны.
Жалобы на плохую работу мессенджера стали появляться в краевой столице с утра пятницы. Пользователи не могли загрузить фото или видео, а сообщения отправлялись очень медленно. Также признаком сбоя стало бесконечное обновление чатов и списка сообщений.
Проблемы с Telegram совпали с заявлениями властей о замедлении Youtube в конце недели. В комментариях красноярцы предположили, что проблемы с мессенджером связаны с этим процессом.
«[Ударили] по Ютуб, а попали в телегу. Ок, держимся пока», — написал один из пользователей.
Ранее сообщалось, что красноярцы не могли получить посылки из-за масштабного сбоя в СДЭК.