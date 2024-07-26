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В Красноярске жители пожаловались на сбой в работе Telegram

В Красноярске 27 июля произошел сбой в работе мессенджера Telegram.

Проблемы наблюдались и в других регионах страны.

Жалобы на плохую работу мессенджера стали появляться в краевой столице с утра пятницы. Пользователи не могли загрузить фото или видео, а сообщения отправлялись очень медленно. Также признаком сбоя стало бесконечное обновление чатов и списка сообщений.

Проблемы с Telegram совпали с заявлениями властей о замедлении Youtube в конце недели. В комментариях красноярцы предположили, что проблемы с мессенджером связаны с этим процессом.

«[Ударили] по Ютуб, а попали в телегу. Ок, держимся пока», — написал один из пользователей.

Ранее сообщалось, что красноярцы не могли получить посылки из-за масштабного сбоя в СДЭК.

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