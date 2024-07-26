«Дешевле ждать не стоит»: Что будет с ценами на помидоры и огурцы в Ростовской области, рассказал эксперт

— Так что обрадовать, честно говоря, нечем. На красные хорошие помидоры оптовая цена сейчас — от 80 до 100 рублей. А на рынке их розничная цена — от 150 рублей. Если они розовые — то на опте еще дороже — от 100 до 130 рублей. Но сейчас можно найти и более дешевые помидоры — так сказать некондицию, которая может пойти на томат. Их отдают на опте по 50 рублей. А в рознице потом — по 60 рублей. И, знаете, такие пользуются огромным спросом.