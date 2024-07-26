«Дешевле ждать не стоит»: Что будет с ценами на помидоры и огурцы в Ростовской области, рассказал эксперт

В Ростовской области во всю идет сезон овощей и фруктов. Однако местные жители сетуют, что в этом году цены на те же огурцы и помидоры выше прошлогодних.
Почему так произошло? А также чего ждать дончанам дальше? Об этом «КП — Ростов-на-Дону» рассказал агроном сектора карантина растений и семеноводства «Центра оценки качества зерна» Владимир Косов.
ПОЧЕМУ ЦЕНА ТАКАЯ.
— На урожайность тепличных огурцов ничего не повлияло, так как там можно отрегулировать свой микроклимат. И заморозки — не проблема. Потому их в этом году достаточно. Но цена оказалась выше из-за значительного подорожания семян, удобрений, энергоносителей, логистики и рабочей силы. А в открытом грунте на Дону их практически не выращивают.
Так, в нашей Ростовской области «огуречное королевство» — Багаевский район, а также станица Кривянская Октябрьского. Там в конце мая — начале июня оптовая цена на огурцы была 20 рублей. Тогда их там было много.
Сейчас же, по словам специалиста, оптовая цена, в зависимости от качества, колеблется от 40 до 60 рублей за килограмм. Но надо учесть, по ней продадут от мешка, в котором 25 кило. В рознице на рынке торгуют такими же огурцами от 80 до 120 рублей за килограмм.
А в ростовских сетевых магазинах они в районе 110 рублей за кило, убедился корреспондент «КП — Ростов-на-Дону».
— И дешевле 40 рублей на опте они уже не будут стоить, — прогнозирует эксперт.
КАК СЭКОНОМИТЬ.
При этом, Владимир Косов советует, чтобы сэкономить, стоит приобретать на засолку или нарезку для салатов большие огурцы. Ими торгуют оптом от 20 до 30 рублей за кило. А вот красивый корнишон уже и есть те самые 40−60 рублей.
— Сейчас в Ростовской области в основном продают местные огурцы. В прошлом году везли из Краснодарского края и ЛНР. Почему их в этом году нет, сказать не могу. Возможно, неурожай. Однако на Дону еще будет много местных тепличных огурцов — приблизительно в середине августа.
ОЧЕНЬ СЛАБЫЙ УРОЖАЙ.
— На урожайность помидоров в теплицах ничего не влияет. А вот тех, что выращивают в открытом грунте, значительно меньше — очень слабый урожай.
В этом году на него частично повлияли заморозки: не у всех ведь томаты растут под пленкой. Потом настала жара.
— У нас много нерайонированных сортов. Они не пропали, их обрабатывают, поливают. Но они плохо опыляются и завязываются. Из-за этого тоже очень слабый урожай.
Еще раньше очень много помидоров везли на Дон из Волгоградской области и Ставропольского края. Но в этом году у них тоже проблемы.
— Так что обрадовать, честно говоря, нечем. На красные хорошие помидоры оптовая цена сейчас — от 80 до 100 рублей. А на рынке их розничная цена — от 150 рублей. Если они розовые — то на опте еще дороже — от 100 до 130 рублей. Но сейчас можно найти и более дешевые помидоры — так сказать некондицию, которая может пойти на томат. Их отдают на опте по 50 рублей. А в рознице потом — по 60 рублей. И, знаете, такие пользуются огромным спросом.
ДЕШЕВЛЕ ЖДАТЬ НЕ СТОИТ.
На рынке, считает эксперт, в текущем году цена больше снижаться не будет — слишком уж сложная ситуация в полях.
— Кстати, раньше очень много помидоров везли из Волгоградской и даже Херсонской областей. Были и из Краснодарского края.
Однако этой весной только немножко привозили волгоградских и херсонских. А сейчас — практически все местные. И из ближнего зарубежья не везут.