Главные новости 26 июля 2024 года

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями к 26 июля 2024 года.
В Кремле заявили о «непонятных сигналах» Украины по переговорам
Россия готова к дипломатическому урегулированию кризиса при соблюдении Конституции РФ и прав русскоязычного населения Украины. Конкретных переговоров пока нет, Киев пока не проявляет готовности.
Помпео допустил одобрение Трампом ленд-лиза Украине на $500 млрд
Помпео заявил, что Трамп может одобрить ленд-лиз Украине на $500 млрд для покупки американского оружия без ограничений. Москва обещала ответить на это.
Фигурант дела о подрыве в Москве признался, что заложил бомбу
Задержанный по делу о подрыве внедорожника в Москве Евгений Серебряков признался, что заложил бомбу под авто под контролем куратора из СБУ. В результате взрыва пострадали два человека. Серебряков был задержан в Турции и доставлен в Россию.
Россия не поедет на первую в истории Киберолимпиаду
Российские киберспортсмены не примут участие в первых Олимпийских киберспортивных играх в 2025 году в Саудовской Аравии из-за действующих ограничений МОК.
Песков назвал катастрофой для будущего уровень рождаемости в РФ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал уровень рождаемости в стране катастрофически низким (коэффициент 1,4) и отметил, что многодетные матери являются героинями.