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Главные новости 26 июля 2024 года

Последние новости за сегодня — 26 июля 2024 года. Рассказываем, что произошло в России, Украине и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.ru.

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями к 26 июля 2024 года.

В Кремле заявили о «непонятных сигналах» Украины по переговорам

Россия готова к дипломатическому урегулированию кризиса при соблюдении Конституции РФ и прав русскоязычного населения Украины. Конкретных переговоров пока нет, Киев пока не проявляет готовности.

Помпео допустил одобрение Трампом ленд-лиза Украине на $500 млрд


Помпео заявил, что Трамп может одобрить ленд-лиз Украине на $500 млрд для покупки американского оружия без ограничений. Москва обещала ответить на это.

Фигурант дела о подрыве в Москве признался, что заложил бомбу

Задержанный по делу о подрыве внедорожника в Москве Евгений Серебряков признался, что заложил бомбу под авто под контролем куратора из СБУ. В результате взрыва пострадали два человека. Серебряков был задержан в Турции и доставлен в Россию.

Россия не поедет на первую в истории Киберолимпиаду

Российские киберспортсмены не примут участие в первых Олимпийских киберспортивных играх в 2025 году в Саудовской Аравии из-за действующих ограничений МОК.

Песков назвал катастрофой для будущего уровень рождаемости в РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал уровень рождаемости в стране катастрофически низким (коэффициент 1,4) и отметил, что многодетные матери являются героинями.