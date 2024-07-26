Фестиваль «Танцуй. Открывай» в Перми: программа мероприятий на 27 и 28 июля 2024

Рассказываем, какие события пройдут в рамках фестиваля «Танцуй. Открывай» на эспланаде в Перми, и публикуем программу мероприятий на 27 и 28 июля 2024.
В выходные дни, 27 и 28 июля 2024, на эспланаде в Перми пройдет танцевальный фестиваль «Танцуй. Открывай». Событие станет частью большого летнего фестиваля «Город встреч».
На два дня эспланада вновь будет местом встреч разных хореографических стилей и направлений. Для гостей пройдут мастер-классы от хореографов и финалистов шоу «Танцы» на ТНТ. Хедлайнерами фестиваля станут группа «Квартал» и ZVONKIY.
Фестиваль «Танцуй. Открывай» в Перми станет по-настоящему семейным. Первый день посвящен социальным танцам, а второй — современным танцевальным стилям. Так, в субботу, 27 июля, гостей фестиваля будут обучать сальсе, бачате и меренге. В воскресенье, 28 июля, запланированы мастер-классы по k-pop.
Также в течение двух дней состоятся показательные хореографические выступления и концерты. На сцену выйдут Иван Степанов и группа «Квартал», Elcapitan! и ZVONKIY. Выступление будет сопровождать танцевальное шоу с участием пермских артистов в постановке Евгения Присяжного и Виолетты Щепетильниковой.
Мероприятия танцевального фестиваля «Танцуй. Открывай» на эспланаде будут идти с 14.00 до 22.00 часов в оба дня 27 и 28 июля. Проект завершит июльскую программу летнего фестиваля «Город встреч» в 2024 году.
Программа мероприятий первого дня фестиваля «Танцуй. Открывай» в Перми на субботу 27 июля 2024
Первый день фестиваля «Танцуй. Открывай» будет посвящен городской романтике в современном стиле и парным танцам вне поколений: сальсе, бачате и меренге. Публикуем полную программу мероприятий на субботу 27 июля:
— 14:00 — Мастер-класс по бачате;
— 15:15 — Танцевальный сет, семейные интерактивы;
— 15:45 — Мастер-класс по сальсе;
— 17:00 — Танцевальный сет, семейные интерактивы;
— 17:30 — Мастер-класс по меренге;
— 18:30 — Танцевальный сет, семейные интерактивы;
— 19:00 — Показательные выступления коллективов;
— 19:40 — Концерт Ивана Степанова;
— 20:30 — Концерт группа «Квартал»;
— 22:00 — Завершение первого дня фестиваля.
Программа мероприятий второго дня фестиваля «Танцуй. Открывай» в Перми на воскресенье 28 июля 2024
Второй день фестиваля «Танцуй. Открывай» в Перми посвятят современным танцевальным стилям. Публикуем полную программу мероприятий на воскресенье 28 июля:
— 14:00 — Начало фестиваля, выступление FREAK DANCE STUDIO;
— 14:15 — Мастер-класс по современным танцам;
— 15:15 — Выступление диджея, дискотека;
— 16:00 — Семейные интерактивы;
— 16:15 — Выступление FREAK DANCE STUDIO;
— 16:20 — Мастер-класс по современным танцам;
— 17:30 — Диджей-сет, дискотека;
— 18:00 — Выступление FREAK DANCE STUDIO;
— 18:15 — Мастер-класс по современным танцам;
— 19:15 — Диджей-сет, дискотека;
— 20:00 — Выступление FREAK DANCE STUDIO;
— 20:00 — Концерт Elcapitan!;
— 21:00 — Концерт ZVONKIY;
— 22:00 — Завершение фестиваля.