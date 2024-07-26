Фестиваль «Танцуй. Открывай» в Перми: программа мероприятий на 27 и 28 июля 2024

Фестиваль «Танцуй. Открывай» в Перми станет по-настоящему семейным. Первый день посвящен социальным танцам, а второй — современным танцевальным стилям. Так, в субботу, 27 июля, гостей фестиваля будут обучать сальсе, бачате и меренге. В воскресенье, 28 июля, запланированы мастер-классы по k-pop.