История Кубани, лавка сладостей и праздник ВМФ — АФИША на выходные дни в Краснодаре

В этот уикенд жители и гости Краснодара не только отдохнут, но и узнают много нового об истории края, актуальных направлениях в современном юморе и о том, что скрывает в своей мастерской профессор Мориарти, и многое другое. Для семейного досуга в крайцентре пройдут мастер-классы и игровые программы (6+), а День военно-морского флота город отметит патриотичным концертом (12+). Развлекательные мероприятия представляет в Афише на выходные ИА KrasnodarMedia.
Выставка «История Кубани. Земляки и соседи» (0+).
Выставка «История Кубани. Земляки и соседи», посвященная этническому многообразию Краснодарского края, знакомит посетителей с элементами национальных культур. Также каждый желающий может познакомиться с процессом заселения и освоения земель Кубани различными народами.
Когда: 26 июля, с 10:00 до 17:00.
Где: музей-заповедник им. Фелицына, ул. Гимназическая, 67.
Квест «Лавка сладостей Мориарти» (12+).
Тайну профессора Мориарти предстоит разгадать участникам квеста. В помощь — подсказки самого Шерлока Холмса.
Когда: 26 июля, 19:00.
Где: Клаустрофобия на Красноармейской, ул. Красноармейская, 65.
Шоу «Большая Stand-up проверка» (18+).
Свой материал презентуют молодые комики — участники телевизионных, а также онлайн-проектов.
Когда: 26 июля, 21:00.
Где: Чайная «Золотой дракон», ул. Карасунская, 67.
Спектакль «Царевна-лягушка» (0+).
Пришло время царевичам остепениться и жениться. Они пустили стрелы в белый свет. Старшие братья искали жен богатых и знатных, а Иван-царевич решил руководствоваться сердцем. И он нашел… лягушку.
Когда: 27 июля, 12:00.
Где: филармония им. Пономаренко, ул. Красная, 55.
Игровая программа «Парашютисты» (6+).
В городском парке состоится игровая программа для детей ко Дню парашютиста.
Когда: 27 июля, 13:00.
Где: парк «Городской сад», ул. Постовая, 34.
Лекция «Азбука безопасности на дорогах!» (6+).
На увлекательной лекции будет интересно, как детям, так и взрослым, ведь она о том, как нужно вести себя на дороге.
Когда: 27 июля, 16:00.
Где: парк «Солнечный остров», ул. Трамвайная, 2.
Кино «Хвостатый переполох» (16+).
Героиня — владелица небольшой ветеринарной клиники. Она с любовью и заботой относится к бездомным собакам. Однако ее деятельность вызывает явное недовольство у местного домовладельца, который, кажется, терпеть не может домашних животных…
Когда: 27 июля, 16:50.
Где: Формула кино OZ, Крылатая, 2, ТРЦ «OZ Молл».
Торжественное мероприятие в честь Дня военно-морского флота России (12+).
Для жителей и гостей города ко Дню военно-морского флота России Краснодарского регионального отделения Российского морского собрания подготовили настоящий праздник с торжественным поднятием флага, мастер-классами и концертом.
Когда: 28 июля, 10:00.
Где: парк имени 30-летия Победы, ул. Береговая, 146.
Мастер-класс «Слава флоту России!» (6+).
На мастер-классе детям предложат проявить творческие способности и изготовить открытки ко Дню Военно-морского флота России.
Когда: 28 июля, 16:00.
Где: парк «Солнечный остров», ул. Трамвайная, 2.
Футбол «Кубань — Сибирь» (0+).
Поболеть за любимую команду, покричать задорные кричалки и даже угоститься вкусным хот-догом можно на воскресном футбольном матче «Кубань — Сибирь».
Когда: 28 июля, 19:00.
Где: стадион «Кубань», ул. Железнодорожная, 49.
Концерт Macan (16+).
Для поклонников современной музыки на сцене Краснодара выступит Macan. Исполнитель споет свои самые популярные хиты.
Когда: 28 июля, 20:00.
Где: Ледовый дворец Ice Palace, ул. Пригородная, 24/2.