История Кубани, лавка сладостей и праздник ВМФ — АФИША на выходные дни в Краснодаре

В этот уикенд жители и гости Краснодара не только отдохнут, но и узнают много нового об истории края, актуальных направлениях в современном юморе и о том, что скрывает в своей мастерской профессор Мориарти, и многое другое. Для семейного досуга в крайцентре пройдут мастер-классы и игровые программы (6+), а День военно-морского флота город отметит патриотичным концертом (12+). Развлекательные мероприятия представляет в Афише на выходные ИА KrasnodarMedia.