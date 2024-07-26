Четвертый «IT-куб» откроется в Приангарье

Об этом сообщил министр образования Иркутской области Максим Парфенов. Он рассказал, что четвертый по счету в Приангарье «IT-куб» готовят к открытию на площадке филиала Иркутского техникума архитектуры и строительства. Объем финансирования этого мероприятия составляет 20,7 млн рублей, из которых около 20 млн рублей — средства федерального бюджета.
«Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев не раз отмечал, что благодаря президентскому национальному проекту “Образование” в регионе за шесть лет создана сеть инновационных площадок с высокотехнологичным оборудованием, в которую входят центры образования “Точка роста”, детские технопарки “Кванториум” и центры цифрового образования детей “IT-куб”. В 2024 году сеть пополнится. Помимо “IT-куба” в Шелехове создадут три школьных технопарка “Кванториум” — в Братске, Усть-Илимске и Иркутске, а также откроют 73 новых “Точки роста”, — отметил Максим Парфенов.
Целью деятельности центров цифрового образования детей является создание среды, обеспечивающей продвижение компетенций в области цифровизации среди подрастающего поколения, а также развитие эффективных механизмов ранней профориентации при выборе школьниками будущей профессии и построения траектории собственного развития.
По информации директора Иркутского техникума архитектуры и строительства Бориса Михайлова, под учебные аудитории будущего «IT-куба» отвели отдельные помещения, в которых ведутся электромонтажные работы, будут заменены дверные проемы и выполнены отделочные работы. Завершается поставка оборудования и новой мебели. Предстоит также брендирование в соответствии с требованиями нацпроекта, отмечает пресс-служба облправительства.
В центре «IT-куб» планируют обучать детей от восьми до 18 лет по шести направлениям:
«Программирование роботов», «Программирование на Python», «Мобильная разработка», «Основы алгоритмики и логики», «Системное администрирование», «Разработка VR/AR — приложений». В год открытия по этим программам обучат бесплатно 200 детей, а затем ежегодно порядка 400 человек.
В министерстве образования напомнили, что первый в области «IT-куб» был открыт в 2020 году на площадке Братского политехнического колледжа, с 2022 года действует такой центр в Иркутске на базе колледжа автомобильного транспорта и дорожного строительства, а в 2023 году открыли IT-куб на базе Ангарского промышленно-экономического техникума. В 2024 учебном году в них по разным программам IT-направленности обучили более тысячи школьников, более четырех тысяч детей и педагогов приняло участие в мероприятиях центров.