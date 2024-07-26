Четвертый «IT-куб» откроется в Приангарье

В министерстве образования напомнили, что первый в области «IT-куб» был открыт в 2020 году на площадке Братского политехнического колледжа, с 2022 года действует такой центр в Иркутске на базе колледжа автомобильного транспорта и дорожного строительства, а в 2023 году открыли IT-куб на базе Ангарского промышленно-экономического техникума. В 2024 учебном году в них по разным программам IT-направленности обучили более тысячи школьников, более четырех тысяч детей и педагогов приняло участие в мероприятиях центров.