Петербург готовится к параду в День ВМФ. Рассказываем, что известно о кораблях-участниках

Еще один корабль, попавший в объектив «Фонтанки», — корвет «Бойкий». Находится в составе Балтийского флота и предназначен для противовоздушной и противолодочной обороны. Также корвет несколько раз во время учений использовали для артиллерийской стрельбы по морским и воздушным целям. «Бойкий» участвовал в отработке поиска подводных лодок условного противника и обнаружения надводных целей. В 2014 году не раз становился поводом для беспокойства иностранных средств массовой информации, в том числе, когда была замечен в 26,7 км от территориальных вод Латвии.