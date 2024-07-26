Площадку для активного отдыха создают на реке Бадарма в Усть-Илимском районе

По инициативе Совета ветеранов поселка Бадарминска на берегу реки Бадарма создают зону активного семейного отдыха. На проект выделили 800 тысяч рублей, 720 из которых поступило из областного бюджета. На территории будут установлены десять беседок, две танцевальные площадки, сцена и места для игр. Об этом КП-Иркутск сообщили в Законодательном собрании Иркутской области.
Реализацию проектов проверили во время рабочей поездки председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников, депутаты регионального парламента Виталий Перетолчин и Артем Лобков, мэр Усть-Илимского района Яков Макаров. Они побывали на территориях, благоустроенных благодаря программе «Народные инициативы». Так в поселке Железнодорожный обновили сквер Первопроходцев, купили мебель для школы номер один, обустроили пешеходные дорожки, а сейчас по программе «Транспортный каркас» проводится капитальный ремонт дороги.
«Вместе с депутатами от территории мы посмотрели объекты, увидели, как меняется Усть-Илимский район. Работы ведутся в хорошем темпе. В следующие пять лет необходимо сохранить этот темп и продолжить обновлять детские сады, школы, центры культуры», — подчеркнул председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников.
В планах модернизировать центральную котельную систему, которая снабжает микрорайоны Вокзальный и СМП и начать ремонт школы в поселке Бадарминск.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в новые нацпроекты планируют взять разработки ученых из Иркутской области.