Площадку для активного отдыха создают на реке Бадарма в Усть-Илимском районе

По инициативе Совета ветеранов поселка Бадарминска на берегу реки Бадарма создают зону активного семейного отдыха. На проект выделили 800 тысяч рублей, 720 из которых поступило из областного бюджета. На территории будут установлены десять беседок, две танцевальные площадки, сцена и места для игр. Об этом КП-Иркутск сообщили в Законодательном собрании Иркутской области.