Под Воронежем в селе Чертовицы построят школу на 220 мест и детский сад

Школа будет трехэтажная, рассчитанная на 220 мест. Оборудование учебных классов, музея, зала для конференций, читальной комнаты с зоной медиатеки и изостудии позволит обеспечить многогранное развитие детей. Здесь же разместят медицинский блок, столовую и пищеблок. А вот детский сад будет рассчитан на группы от 1,5 до 7 лет.