Под Воронежем в селе Чертовицы построят школу на 220 мест и детский сад

На завершающую стадию выходит строительство в селе Чертовицы Рамонского района школы и детского сада. Единый объект возводится на улице Молодежной в рамках нацпроекта «Образование». Средства направили сразу из нескольких бюджетов — федерального, областного и муниципального. Об этом рассказал в своем телеграм-канале губернатор Александр Гусев 26 июля.
Работы на стройке ведутся активные: на первых этажах укладывают плитку и штукатурят стены, параллельно ведется монтаж наружных и внутренних инженерных сетей.
Школа будет трехэтажная, рассчитанная на 220 мест. Оборудование учебных классов, музея, зала для конференций, читальной комнаты с зоной медиатеки и изостудии позволит обеспечить многогранное развитие детей. Здесь же разместят медицинский блок, столовую и пищеблок. А вот детский сад будет рассчитан на группы от 1,5 до 7 лет.
Не забыли и про досуг для ребятишек. Во дворе обустроят прогулочные и игровые зоны, организуют спортивное ядро с тренажерами, футбольным полем, теннисным кортом, гимнастическими площадками и беговыми дорожками с сектором для прыжков в длину.