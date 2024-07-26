График движения поездов на МЦД-2 изменится с 26 по 28 июля

На Курском направлении часть поездов проследует по укороченным маршрутам от и до станции Царицыно, интервалы движения увеличат до одного часа. Кроме того, часть поездов не будет останавливаться на станциях Покровская, Красный Строитель, Битца, Бутово, Щербинка, Остафьево и Силикатная.