График движения поездов на МЦД-2 изменится с 26 по 28 июля

С 20:30 26 июля до 05:00 27 июля и с 20:30 27 июля до 05:00 28 июля изменится расписание движения поездов на втором Московском центральном диаметре (МЦД-2) — Курском и Рижском направлениях.
Так, на Рижском направлении часть поездов проследует от и до Курского вокзала, а интервалы движения увеличат до 24 минут.
На Курском направлении часть поездов проследует по укороченным маршрутам от и до станции Царицыно, интервалы движения увеличат до одного часа. Кроме того, часть поездов не будет останавливаться на станциях Покровская, Красный Строитель, Битца, Бутово, Щербинка, Остафьево и Силикатная.
В период ограничений специалисты будут модернизировать инфраструктуру на участке между станциями Люблино и Царицыно.
Пассажирам рекомендуют планировать поездки заранее. С расписанием движения пригородных и городских поездов можно ознакомиться в приложении и на сайте перевозчика.