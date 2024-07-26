Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Гомелем продают единственный в Беларуси плавучий отель

На сайте b4y.by появилось объявление о продаже единственной в Беларуси плавучей гостиницы «Дебаркадер», сообщает БЕЛТА.

В описании сказано, что база отдыха размещается недалеко от Рогачева в затоке реки Днепр. Она представляет собой двухпалубное несамоходное судно, в каютах которого в одно время могут размещаться 54 человека.

Оснащение базы отдыха не уступает гостиничному, за тем исключением, что отель находится на воде. В объявлении сказано, что на продажу выставлен действующий бизнес с наработанной клиентской базой.