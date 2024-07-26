Под Гомелем продают единственный в Беларуси плавучий отель

В описании сказано, что база отдыха размещается недалеко от Рогачева в затоке реки Днепр. Она представляет собой двухпалубное несамоходное судно, в каютах которого в одно время могут размещаться 54 человека.



Оснащение базы отдыха не уступает гостиничному, за тем исключением, что отель находится на воде. В объявлении сказано, что на продажу выставлен действующий бизнес с наработанной клиентской базой.