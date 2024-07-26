В Новосибирской области зарегистрирован резкий рост заболеваемости гепатитом А

Заболеваемость вирусным гепатитом А в Новосибирской области в 2024 году превысила показатели предыдущих лет. Об этом 26 июля сообщил региональный Минздрав.
За первые 6 месяцев года было зарегистрировано 171 случай заражения, тогда как за весь 2023 год было зафиксировано всего 85 случаев. Главный эпидемиолог Новосибирской области Елена Пудова связывает такой рост с нарушением санитарных норм в заведениях общественного питания.
«Если посмотреть статистику за много лет, то в городе и области никогда не было такой высокой заболеваемости. В основном эти случаи связаны с общепитом и его работниками».
В группе риска по гепатиту А находятся дети и подростки. У многих взрослых уже есть иммунитет к вирусу, даже если они о нем не знают.
«Течение вирусного гепатита может пройти бессимптомно, легко, то есть человек может перенести его как ОРВИ. Вирусный гепатит А не всегда проявляется как желтуха. Поэтому у многих взрослых уже есть иммунитет, который сохранится на всю жизнь. У детей такой защиты нет», — комментирует врач.
Проверить наличие иммунитета можно с помощью анализа на антитела, иммуноглобулины G. Если антитела в крови отсутствуют, то выработать иммунитет поможет прививка, которая не входит в национальный календарь, но доступна всем гражданам России по желанию. Иммунитет формируется в течение двух недель после введения первой дозы вакцины.
Чтобы не заразиться гепатитом А, врачи советуют чаще мыть руки, не есть в заведениях общепита, если есть сомнения в соблюдении санитарно-гигиенических норм, тщательно мыть овощи и фрукты. На природе лучше не пить воду из неизвестных источников, а если выбора нет, то воду нужно прокипятить, чтобы убить вирус.
Врачи отмечают, что путь заражения у гепатита А такой же, как у кишечной инфекции, и поэтому, чтобы не заразиться им, нужно соблюдать элементарные правила гигиены.