В Новосибирской области зарегистрирован резкий рост заболеваемости гепатитом А

За первые 6 месяцев года было зарегистрировано 171 случай заражения, тогда как за весь 2023 год было зафиксировано всего 85 случаев. Главный эпидемиолог Новосибирской области Елена Пудова связывает такой рост с нарушением санитарных норм в заведениях общественного питания.

«Если посмотреть статистику за много лет, то в городе и области никогда не было такой высокой заболеваемости. В основном эти случаи связаны с общепитом и его работниками».