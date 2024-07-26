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В Братском водохранилище поднимается вода. Но уровень ее пока ниже прошлогодних показателей

Сразу на 15 сантиметров поднялся уровень воды в водохранилище Братской ГЭС за последние три дня (с 22 по 25 июля). Повышение уровня воды в Братском море фиксируется с весны этого года, однако в последнее время вода стала прибывать быстрее. Это следует из данных, которые опубликованы на сайте компании «РусГидро». Компания отслеживает уровень воды в водохранилищах гидроэлектростанций по всей стране. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город».

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Источник: ТК Город

По данным на 25 июля уровень воды в водохранилище Братской ГЭС составляет 400 метров 20 сантиметров. Днем ранее уровень воды был зафиксирован на отметке 400 метров 14 сантиметров, 23 июля — 400 метров 9 сантиметров, 22 июля — 400 метров 5 сантиметров.

Впрочем, эти показатели еще далеки от полного наполнения водохранилища. Он составляет 402 метра 8 сантиметров.

Годом ранее вода в водохранилище тоже активно начала прибывать в июле. Годом ранее (25 июля 2023 года) ее уровень был ненамного, но выше того, что фиксируется в этом году, — 400 метров 69 сантиметров. В прошлом году к концу сентября уровень воды поднялся до отметки 402 метра (по данным «РусГидро») и через некоторое время стал падать.