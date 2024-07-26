В Братском водохранилище поднимается вода. Но уровень ее пока ниже прошлогодних показателей

Годом ранее вода в водохранилище тоже активно начала прибывать в июле. Годом ранее (25 июля 2023 года) ее уровень был ненамного, но выше того, что фиксируется в этом году, — 400 метров 69 сантиметров. В прошлом году к концу сентября уровень воды поднялся до отметки 402 метра (по данным «РусГидро») и через некоторое время стал падать.