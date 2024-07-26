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2,9 тысяч жителей Иркутской области получили бесплатные правовые консультации

Бесплатную правовую поддержку оказывают органы занятости.

Источник: Комсомольская правда

Уже более 2,9 тысячи человек получили бесплатную правовую поддержку от органов занятости и кадрового центра. Как сообщает «Байкал 24» со ссылкой на министерство труда и занятости региона, чаще всего люди обращаются по вопросам безработицы, оформления пособий, самозанятости и заключения соцконтрактов.

— Органы занятости, предоставляя бесплатную юридическую помощь, помогают гражданам разобраться в трудовых отношениях и получить необходимую информацию и поддержку, — пишет информационное агентство.

Подобные проекты способствую совершенствованию грамотности жителей Приангарья в юридических вопросах, а также предоставляют доступ для получения услуг.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что жителям Иркутской области посоветовали ограничить посещение водоемов. К этому же призывают и организаторов водных видов отдыха.