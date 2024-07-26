Семь туристических кластеров на Азовском море появятся на Кубани

В Краснодарском крае на территориях пяти муниципалитетов на Азовском побережье планируется создание туристических кластеров. Об этом рассказала начальник отдела стратегии территориального развития министерства экономики Краснодарского края Наталья Скокова на заседании рабочей группы по разработке стратегии социально-экономического развития кубанского Приазовья, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на РБК (18+).
Проект федеральной стратегии устойчивого развития Приазовья предусматривает образование 19 туркластеров в семи субъектах России. Кроме Краснодарского края строительство новых туробъектов запланировано в Крыму, Ростовской области, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.
В Краснодарском крае создадут семь туристических кластеров:
в станице Старощербиновской Щербиновского района, в Ейске, в станице Должанской Ейского района, в станице Камышеватской (Камышовой) Ейского района, в Приморско-Ахтарске, на мысе Ачуевском в Славянском районе, в Темрюкском районе.
Реализация федеральной стратегии устойчивого развития Приазовья запланирована до 2040 года и предусматривает рост потока туристов в регионы у Азовского моря до 60 млн человек. План мероприятий для воплощения стратегии в жизнь утвердят до 1 сентября 2024 года. В подготовке документа участвуют представители муниципалитетов Краснодарского края.