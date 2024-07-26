Семь туристических кластеров на Азовском море появятся на Кубани

Реализация федеральной стратегии устойчивого развития Приазовья запланирована до 2040 года и предусматривает рост потока туристов в регионы у Азовского моря до 60 млн человек. План мероприятий для воплощения стратегии в жизнь утвердят до 1 сентября 2024 года. В подготовке документа участвуют представители муниципалитетов Краснодарского края.