Алексей Логвиненко рассказал, как преобразится улица Таганрогская после ремонта

Горожане обратились к Алексею Логвиненко с вопросами о ремонте дорог, освещения и благоустройства.
Один из вопросов коснулся ремонта Таганрогской улицы. По транспортной артерии между Западным и Северном жилыми массивами ежедневно проезжают сотни машин.
— Благодаря дополнительным средствам, выделенным нашему городу на дороги в этом сезоне Губернатором Василием Юрьевичем Голубевым, у нас развернуты масштабные дорожные работы. Приведем в этом году в порядок в том числе и улицу Таганрогскую от улицы Малиновского до переулка Авиамоторного. Протяженность участка — почти 4 км, — подчеркнул глава. — На ремонт выделено более 113 млн руб., основная часть — из областного бюджета. Предстоит заменить асфальт на проезжей части площадью 64 300 кв. м., а также бортовой камень в тех местах, где это требуется. Подрядчик должен приступить к работам уже 5 августа и завершить их в сентябре.
Жители Суворовского и прилегающих СНТ обратились с вопросом уличного освещения. На улице Петренко (от Сосновой до 1-й Сувенирной) нет фонарей. Почти километр оживленной улицы остается без света. Алексей Логвиненко заверил горожан, что на эти цели уже заложены расходы бюджета.
— Планируется установить 62 опоры и 65 светильников, смонтировать 2 пункта питания, проложить кабель. В настоящее время силами нашего МКП «Ростгорсвет» ведется проектирование данных работ. Поставил задачу сдать в эксплуатацию и подключить новую линию до конца года.
Жители дома № 27 на улице Калинина просили обустроить контейнерную площадку. Глава администрации сообщил, что все будет готово к 1 сентября. А через месяц установят контейнерную площадку и завершат благоустройство детской площадки на улице Курской, 17.
Также обсудили организацию нерегулируемого пешеходного перехода на улице Фурмановской, 93/152. Алексей Логвиненко обещал выполнить эту просьбу к началу нового учебного года. В ходе личного приема все граждане получили исчерпывающие ответы.