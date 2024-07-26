Алексей Логвиненко рассказал, как преобразится улица Таганрогская после ремонта

— Благодаря дополнительным средствам, выделенным нашему городу на дороги в этом сезоне Губернатором Василием Юрьевичем Голубевым, у нас развернуты масштабные дорожные работы. Приведем в этом году в порядок в том числе и улицу Таганрогскую от улицы Малиновского до переулка Авиамоторного. Протяженность участка — почти 4 км, — подчеркнул глава. — На ремонт выделено более 113 млн руб., основная часть — из областного бюджета. Предстоит заменить асфальт на проезжей части площадью 64 300 кв. м., а также бортовой камень в тех местах, где это требуется. Подрядчик должен приступить к работам уже 5 августа и завершить их в сентябре.