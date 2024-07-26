В Севастополе закрыли леса

«В связи с жаркой, сухой, пожароопасной погодой с 26 июля Севприроднадзор вводит ограничения на въезд и проход в леса. Бывать в них могут лишь сотрудники экстренных служб, природоохранного ведомства, лесники, а также люди, чей единственный путь к дому или даче лежит через лес», — сказано в сообщении.
Закрытие лесов региона было анонсировано 22 июля. Сообщалось о том, что без разведения огня отдохнуть можно на Сапун-Горе, береговой линии урочища «Золотой пляж», урочищах «Ближний пляж», «Аязьма», в зонах отдыха «Алсу», «Сухая речка», «Узунджа», на скале Парус и мысе Сарыч, «Турецкой поляне», в парке 35-летия Победы, а также на третьем кордоне.
Разводить костры и пользоваться мангалами можно только на оборудованной территории Тороповой дачи. Ограничения установлены на три недели, с учетом пожарной обстановки в регионе их могут продлить.