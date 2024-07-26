В Севастополе закрыли леса

«В связи с жаркой, сухой, пожароопасной погодой с 26 июля Севприроднадзор вводит ограничения на въезд и проход в леса. Бывать в них могут лишь сотрудники экстренных служб, природоохранного ведомства, лесники, а также люди, чей единственный путь к дому или даче лежит через лес», — сказано в сообщении.