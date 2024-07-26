Где в Минске работают школьные базары

На базарах в расширенном формате продаются товары школьного ассортимента, которые включают одежду, рюкзаки и портфели, канцелярию, бумажно-беловые товары.



К началу школьного сезона в универмагах столицы завершат работы по модернизации товарных секций. Покупателям будут демонстрировать модели нарядов, для детей будут проводиться интерактивные игры, викторины, конкурсы и розыгрыши, запланированы творческие мастер-классы.



Для покупки товаров к школе можно посетить ГУМ, ЦУМ, универмаги «Беларусь» и «Торговый дом “На Немиге”. Более подробный перечень точек продаж в Минске, где можно купить все необходимое к школе, находится на интернет-портале ГО “Столичная торговля и услуги”.