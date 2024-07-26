О погоде в начале августа рассказала главный синоптик Свердловской области

На Средний Урал пришел циклон, принесший значительное похолодание и осадки. К утру 26 июля больше всего осадков выпало в Красноуфимске — 21 мм, и в Михайловске — 15 мм. В Екатеринбурге за прошедшую ночь выпало 9 мм.