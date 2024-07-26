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О погоде в начале августа рассказала главный синоптик Свердловской области

В конце июля регион накроют очень сильные дожди и ливни, а после них придет 20-градусное тепло.

Погода в Ричмонде: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: Михаил Терещенко/ТАСС

На Средний Урал пришел циклон, принесший значительное похолодание и осадки. К утру 26 июля больше всего осадков выпало в Красноуфимске — 21 мм, и в Михайловске — 15 мм. В Екатеринбурге за прошедшую ночь выпало 9 мм.

«В ближайшие двое суток 27—28 июля циклон будет располагаться на территории Свердловской области, дожди пройдут во всех ее районах, местами ожидаются сильные, 27 июля очень сильные дожди. Кое-где прогремят грозы при порывистом ветре», — рассказал главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко.

По ее словам, в последние дни июля будет прохладно, на 5−6 градусов ниже нормы: ночью +8…+13 градусов, днем +13…+18.

В субботу, 27 июля, сильный дождь ожидается и в Екатеринбурге. Днем воздух прогреется до +14 градусов. 28 июля умеренный дождь, ночью +11, днем +16.

«29 июля осадки ослабеют, 30 июля будут отмечаться местами, днем температура повысится до +16…+20. В первые дни августа температура повысится еще на 2 градуса, до близких к норме значений, однако кратковременные дожди вероятны», — отметила Шепоренко.

Напомним, в Свердловской области объявлено предупреждение о шквалистом ветре, сильных дождях, грозах и граде.