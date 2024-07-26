О погоде в начале августа рассказала главный синоптик Свердловской области

На Средний Урал пришел циклон, принесший значительное похолодание и осадки. К утру 26 июля больше всего осадков выпало в Красноуфимске — 21 мм, и в Михайловске — 15 мм. В Екатеринбурге за прошедшую ночь выпало 9 мм.
«В ближайшие двое суток
По ее словам, в последние дни июля будет прохладно, на 5−6 градусов ниже нормы: ночью +8…+13 градусов, днем +13…+18.
В субботу, 27 июля, сильный дождь ожидается и в Екатеринбурге. Днем воздух прогреется до +14 градусов. 28 июля умеренный дождь, ночью +11, днем +16.
«29 июля осадки ослабеют, 30 июля будут отмечаться местами, днем температура повысится до +16…+20. В первые дни августа температура повысится еще на 2 градуса, до близких к норме значений, однако кратковременные дожди вероятны», — отметила Шепоренко.
Напомним, в Свердловской области объявлено предупреждение о шквалистом ветре, сильных дождях, грозах и граде.