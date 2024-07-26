Машины разворачиваются, на дороге затор: в Самаре перекрыли проезд по ул. Антонова-Овсеенко

Местный блогер Евгений Щекин показал, что сейчас происходит на месте перекрытия перекрестка. Судя по кадрам, некоторые водители не знали, что проезд там теперь ограничен. Им спешно приходится разворачиваться. Движение по улицам Антонова-Овсеенко и Булкина затруднено. А пассажирам одного из автобусов даже пришлось идти пешком вдоль дороги — водитель не довез их до остановки. В мэрии Самары ситуацию прокомментировали так: