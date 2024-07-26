Машины разворачиваются, на дороге затор: в Самаре перекрыли проезд по ул. Антонова-Овсеенко

В Самаре в ночь с 25 на 26 июля 2024 года перекрыли проезд по улице Антонова-Овсеенко. Ограничение ввели на пересечении с улицей Булкина в направлении улицы Авроры. Не все автомобилисты оказались готовы к этому.
Местный блогер Евгений Щекин показал, что сейчас происходит на месте перекрытия перекрестка. Судя по кадрам, некоторые водители не знали, что проезд там теперь ограничен. Им спешно приходится разворачиваться. Движение по улицам Антонова-Овсеенко и Булкина затруднено. А пассажирам одного из автобусов даже пришлось идти пешком вдоль дороги — водитель не довез их до остановки. В мэрии Самары ситуацию прокомментировали так:
«Представители департамента транспорта и перевозчика отслеживают ситуацию, принимают дополнительные меры. Представители перевозчика сейчас работают на месте».
Напомним, дорогу на пересечении улиц Антонова-Овсеенко и Булкина закрыли на время ремонта теплосетей. Автомобилисты не смогут там ездить до 6:00 6 августа 2024 года. Трамваи на участке от Дома печати до перекрестка улиц XXII Партсъезда и Ставропольской пока ходить не будут. С 26 по 29 июля самарцы смогут воспользоваться бесплатным автобусом.