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Сильные дожди надвигаются на Казахстан

Синоптики РГП «Казгидромет» рассказали о погоде на 27, 28 и 29 июля 2024 года по стране. Специалисты уточняют, что север Казахстана накроют сильные дожди, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Ричмонде: +23° 0 м/с 100% 758 мм рт. ст. +23°

В сообщении метеорологов сказано, что в предстоящие три дня погоду Казахстана будет формировать южный циклон, с которым сохранятся кратковременные дожди.

Сильные дожди пройдут 27 июля в Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях. 28 июля — в Абайской области. И уже 29 июля дожди накроют Восточно-Казахстанскую область.

По стране также ожидаются гроза, град, шквал и усиление ветра.

«На северо-западе, севере, в центре страны синоптики прогнозируют постепенное понижение температуры воздуха ночью до +8+13°С, днем до +15 +25°С, на востоке — днем до +23 +32°С».

Пресс-служба РГП «Казгидромет»

На остальной территории резких изменений не ожидается.