Сильные дожди надвигаются на Казахстан

В сообщении метеорологов сказано, что в предстоящие три дня погоду Казахстана будет формировать южный циклон, с которым сохранятся кратковременные дожди.
Сильные дожди пройдут 27 июля в Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях. 28 июля — в Абайской области. И уже 29 июля дожди накроют Восточно-Казахстанскую область.
По стране также ожидаются гроза, град, шквал и усиление ветра.
«На северо-западе, севере, в центре страны синоптики прогнозируют постепенное понижение температуры воздуха ночью до +8+13°С, днем до +15 +25°С, на востоке — днем до +23 +32°С».
На остальной территории резких изменений не ожидается.