Перевыполнили план по строительству жилья в Иркутской области

— Помимо традиционных лидеров отмечу, что планы за первое полугодие 2024 года по вводу в эксплуатацию жилья перевыполнены в ряде муниципальных образований. В Ольхонском, Нукутском, Тулунском районах более чем в три раз превышен ввод жилья, в Слюдянском, Усть-Илимском и Зиминском — в два раза. Увеличение объемов связано с поддержкой индивидуального жилищного строительства и инвестициями в инфраструктуру, — подчеркнул сообщил министр строительства региона Александр Галкин.