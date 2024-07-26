Перевыполнили план по строительству жилья в Иркутской области

В Иркутской области перевыполнили установленный Минстроеп РФ план по вводу жилья. Так к 1 июля в области ввели 116,2 тысячи кв м в многоквартирных домах и 738,1 тысячу кв км индивидуального жилищного строительства. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.
В 2024 году Приангарье находится на третьем месте по строительству жилья. Уступает лишь Новосибирской области и Красноярском краю. Лидерами стали Иркутский район, Иркутск, Шелеховский район, Ангарский городской район и Черемхово.
— Помимо традиционных лидеров отмечу, что планы за первое полугодие 2024 года по вводу в эксплуатацию жилья перевыполнены в ряде муниципальных образований. В Ольхонском, Нукутском, Тулунском районах более чем в три раз превышен ввод жилья, в Слюдянском, Усть-Илимском и Зиминском — в два раза. Увеличение объемов связано с поддержкой индивидуального жилищного строительства и инвестициями в инфраструктуру, — подчеркнул сообщил министр строительства региона Александр Галкин.
Всего за 2024 год в Приангарье проведут строительство 1259 тысяч кв м жилья. Также в пользование планируют ввести 15 социальных объектов, среди них детские сады, школы, больницы, дома культуры и физкультурно-оздоровительные комплексы.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 25 июля в лесах Иркутской области потушили три пожара.