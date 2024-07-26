Архитектура без архитекторов. Как Узбекистан может лишиться собственной школы зодчества и как изменить ситуацию. Мнение специалиста

Из архитекторов необходимо готовить не фасадных специалистов, не подражателей и не дизайнеров, а как и положено в нашей профессии — конструкторов пространства, как внешнего, так и внутреннего, в соответствии с внятной и прагматичной государственной концепцией развития национальной архитектуры и градостроительства, «произрастающей», в свою очередь, как из мирового опыта зодчества, так и в не меньшей мере из своего собственного опыта и науки проектирования в условиях сухого жаркого климата и высокой сейсмики, менталитета нашего общества, политических и экономических стратегий государства в будущем.