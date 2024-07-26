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Жителей ждут дожди и грозы: Погода в Нижнем Новгороде испортится в выходные

Дожди и грозы ожидаются в Нижнем Новгороде 28 июля.

Сейчас в Ричмонде: +23° 0 м/с 100% 758 мм рт. ст. +23°
Источник: Комсомольская правда

В ближайшие выходные природа преподнесет нижегородцам очередные погодные сюрпризы — в регионе ожидаются сильные дожди и грозы. Такая погода продержится в регионе не только в субботу и воскресенье, но и затронет следующую неделю. Рассказываем, какая погода будет в Нижнем Новгороде в выходные 27 и 28 июля.

— В субботу, 27 июля, в дневные часы столбики термометров не поднимутся выше +24 градусов, — обещают синоптики. — Ночью будет еще холоднее — не больше +15 градусов. При этом в течение всего дня вполне вероятны дожди.

В воскресенье к дождям добавятся еще и грозы. А днем станет еще прохладнее — столбики термометров опустятся до +23 градусов.

— В ночные часы сохранится прохладная погода — не теплее +15 градусов, — говорится в сообщении портала Gismeteo.ru. — В течение всего дня вполне вероятны сильные дожди и грозы.

Такая погода сохранится на протяжении всей следующей недели. Нижегородцев ожидают дожди и летняя прохлада. Столбики термометров всю неделю будут держаться на отметке +21…+22 градуса.