Жителей ждут дожди и грозы: Погода в Нижнем Новгороде испортится в выходные

В ближайшие выходные природа преподнесет нижегородцам очередные погодные сюрпризы — в регионе ожидаются сильные дожди и грозы. Такая погода продержится в регионе не только в субботу и воскресенье, но и затронет следующую неделю. Рассказываем, какая погода будет в Нижнем Новгороде в выходные 27 и 28 июля.
— В субботу, 27 июля, в дневные часы столбики термометров не поднимутся выше +24 градусов, — обещают синоптики. — Ночью будет еще холоднее — не больше +15 градусов. При этом в течение всего дня вполне вероятны дожди.
В воскресенье к дождям добавятся еще и грозы. А днем станет еще прохладнее — столбики термометров опустятся до +23 градусов.
— В ночные часы сохранится прохладная погода — не теплее +15 градусов, — говорится в сообщении портала Gismeteo.ru. — В течение всего дня вполне вероятны сильные дожди и грозы.
Такая погода сохранится на протяжении всей следующей недели. Нижегородцев ожидают дожди и летняя прохлада. Столбики термометров всю неделю будут держаться на отметке +21…+22 градуса.