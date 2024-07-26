Жителей ждут дожди и грозы: Погода в Нижнем Новгороде испортится в выходные

В ближайшие выходные природа преподнесет нижегородцам очередные погодные сюрпризы — в регионе ожидаются сильные дожди и грозы. Такая погода продержится в регионе не только в субботу и воскресенье, но и затронет следующую неделю. Рассказываем, какая погода будет в Нижнем Новгороде в выходные 27 и 28 июля.