Уилл Смит представил сингл Work Of Art при участии сына Джейдена и рэпера Russ

Актер и музыкант Уилл Смит выпустил трек Work Of Art, записанный вместе с сыном Джейденом и рэпером Russ. Композиция станет частью первого за 19 лет альбома Смита Dance in Your Darkest Moments.
В воодушевляющем сингле исполнитель идентифицирует себя с различных точек зрения («Я краска, я кисть, я холст») и даже, по-видимому, ссылается на инцидент с пощечиной Крису Року на церемонии вручения «Оскара» в 2022-м: «Я святой, но, если вы тронете меня, я стану дикарем». Russ появляется в куплете, а Джейден — в припеве.
На трек был снят клип, в котором артисты находятся в музейном пространстве. Вначале Смит беседует с Russ и рассказывает ему, что записал более 20 песен для своего нового проекта, но именно Work Of Art затронула его душу и отразила то, о чем он хочет читать рэп.
В начале месяца Уилл исполнил новую композицию You Can Make It на церемонии награждения BET Awards. Позже стало известно, что рэпер заключил контракт с инди-лейблом SLANG.