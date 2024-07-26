Уилл Смит представил сингл Work Of Art при участии сына Джейдена и рэпера Russ

В воодушевляющем сингле исполнитель идентифицирует себя с различных точек зрения («Я краска, я кисть, я холст») и даже, по-видимому, ссылается на инцидент с пощечиной Крису Року на церемонии вручения «Оскара» в 2022-м: «Я святой, но, если вы тронете меня, я стану дикарем». Russ появляется в куплете, а Джейден — в припеве.