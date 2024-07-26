Наркосбытчик с героином был задержан в подъезде жилого дома в Братске

В Братске полицией был задержан 36-летний местный житель. Ранее мужчина уже был судим. Сейчас его обвиняют в сбыте наркосодержащей жидкости в подъезде многоквартирного жилого дома в Правобережном районе города. Было установлено, что у преступника находилось приблизительно 0,3 грамма героина. Об этом КП-Иркутск сообщили в МВД России по Иркутской области.
— По данному факту заведено уголовное дело по части 1 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), — сообщили в пресс-службе ведомства.
Мужчину задержали, а за совершенное преступление ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что грузовой поезд насмерть сбил мужчину в Братске.