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Наркосбытчик с героином был задержан в подъезде жилого дома в Братске

Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Источник: Комсомольская правда

В Братске полицией был задержан 36-летний местный житель. Ранее мужчина уже был судим. Сейчас его обвиняют в сбыте наркосодержащей жидкости в подъезде многоквартирного жилого дома в Правобережном районе города. Было установлено, что у преступника находилось приблизительно 0,3 грамма героина. Об этом КП-Иркутск сообщили в МВД России по Иркутской области.

— По данному факту заведено уголовное дело по части 1 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), — сообщили в пресс-службе ведомства.

Мужчину задержали, а за совершенное преступление ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что грузовой поезд насмерть сбил мужчину в Братске.