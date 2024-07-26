Омичам, пострадавшим от паводка, начнут выплачивать по 7 тысяч за «квадрат»

В этом районе также приступают к ремонту домов. От муниципалитетов на территории Усть-Ишимского района работают 25 бригад — это более 100 человек. Комиссии сформировали списки домов, нуждающихся в капремонте. Минстрой Омской области начинает выплаты жителям (7 000 рублей за кв. м.).