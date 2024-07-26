Омичам, пострадавшим от паводка, начнут выплачивать по 7 тысяч за «квадрат»

На севере Омской области продолжается работа по ликвидации последствий паводка. Как сообщил губернатор Виталий Хоценко, в Усть-Ишимском районе уже просушено 259 домовладений.
«Осталось просушить еще порядка 80 домов. Над задачей работает более 150 человек — сотрудники МЧС и министерства региональной безопасности, добровольцы. Задействовано 260 тепловых пушек», — рассказал глава региона в своём телеграм-канале.
В этом районе также приступают к ремонту домов. От муниципалитетов на территории Усть-Ишимского района работают 25 бригад — это более 100 человек. Комиссии сформировали списки домов, нуждающихся в капремонте. Минстрой Омской области начинает выплаты жителям (7 000 рублей за кв. м.).
Ранее стало известно, что за омским ТЮЗом появится малая сцена филармонии. Как рассказал губернатор Омской области Виталий Хоценко в ходе прямого эфира, её создадут этим летом. Объект появится на территории Городского сада, рядом с рестораном «Гурман».