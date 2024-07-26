В Омской области выросла средняя заработная плата

Омскстат опубликовал актуальную статистику об уровне средней заработной платы омичей. В среднем по Омской области в мае этого года она составила 65 033 рублей.
При этом доходы омичей в зависимости от рода деятельности работников сильно разнятся, как в большую, так и в меньшую сторону.
Так, меньше всего, судя по данным статистики, платят работникам на производстве одежды (в среднем 18 491 рубль в месяц), кожи и одежды из кожи (27 444) и текстиля (30 772). Также низкие зарплаты зафиксированы в сфере деревообработки — 22 494 рубля.
Самая высокая заработная плата на производстве кокса и нефтепродуктов — 138 444 рубля. Химических средств и химпродуктов — 85 148 рублей.
В отрасли добычи полезных ископаемых сотрудникам платят в среднем 82 081 рубль. В сельском хозяйстве — 52 508. На производстве напитков можно заработать 79 843 рубля, а вот на производстве продуктов всего 57 046.