В Омской области выросла средняя заработная плата

Так, меньше всего, судя по данным статистики, платят работникам на производстве одежды (в среднем 18 491 рубль в месяц), кожи и одежды из кожи (27 444) и текстиля (30 772). Также низкие зарплаты зафиксированы в сфере деревообработки — 22 494 рубля.