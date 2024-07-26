МЧС предупредило об очень сильных дождях в Пермском крае

Сообщение с предупреждением об очень сильных дождях в Пермском крае 26 и 27 июля опубликовало ГУ МЧС региона.
Как рассказывает ведомство со ссылкой на Пермский ЦГМС сильные осадки начнутся в крае днём 26 июля. Локальные дожди пройдут в регионе в течение суток 27 июля.
МЧС Прикамья призывает водителей соблюдать осторожность и быть внимательными. Ведомство рекомендует водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких манёвров и торможений.
«О прогнозируемых погодных явлениях, соблюдении правил безопасного поведения и требований пожарной безопасности сообщите родным и знакомым», — отметили в ведомстве.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что по данным эксперта Андрея Шихова, похолодание в Пермском крае сохранится до 30 июля. В ближайшие выходные в крае ожидается умеренная погода и осадки.