Дайджест Звука: подборка подкастов от «Сироткин», плейлист от NECHAEV и аудиокниги о путешествии во времени

Редакция HiFi-стриминга Звук регулярно выпускает новые плейлисты, спецпроекты, подборки интересных подкастов и аудиокниг. Собрали в этой статье знаковые премьеры прошлой недели, любимые подкасты группы «Сироткин», обзор спортивного плейлиста от Кирилла Нечаева и подборку аудиокниг о путешествиях во времени.
Новинки недели
Это плейлист от редакции Звука, где всегда можно найти новые треки в HiFi-качестве.
На этой неделе точно стоит послушать Zivert с ее чувственным релизом о современных отношениях, а также философскую лирику от MACAN и хулиганский поп-хит от Лолиты.
А еще в подборке драйвовый танцевальный релиз от The Hatters и Антохи МС, новый альбом легендарного рэпера kizaru, гипнотический трек от Miyagi & Эндшпиль и другие свежие треки от известных артистов.
NECHAEV: Спорт со звездой
В прошлом году музыкант Кирилл Нечаев посвятил много времени спорту и перешел на правильное питание. Он поделился с нами своей историей и подборкой музыки для силовых тренировок.
Кирилл любит заниматься в зале под хлесткий и брутальный рэп старой школы. В его подборке такие легенды, как 2Pac, Snoop Dogg, JAY-Z, Эминем. Но есть и более авангардные артисты: DMX, Фьючер, Public Enemy и другие.
В этом плейлисте — золотая классика американского рэпа с конца восьмидесятых по нулевые. Хорошо подойдет для спорта и просто душевного вечера.
Подборка подкастов от группы «Сироткин»
Инди-группа «Сироткин» составила подборку подкастов специально для HiFi-стриминга Звук. Целиком эту подборку вы найдете в приложении Звука (раздел Подкасты / Эксклюзивы и новинки). А здесь расскажем про некоторые из подкастов, выбранных музыкантами группы.
Сережа и микрофон
Ведущий аудиошоу записывает интервью с разными интересными людьми — от врачей, ученых и путешественников до известных артистов. Кстати, сам Сироткин тоже был гостем подкаста!
Лекции Arzamas
Находка для эрудитов и просто любознательных людей. Выпуски подкаста записаны лучшими российскими учеными, специалистами по истории, литературе, философии, искусству и антропологии.
Правда тела
Подкаст от РИА Новости, в котором специалисты рассказывают, как привести тело в порядок и не выгореть в этом непростом процессе.
Творческая личность
Аудиошоу о том, как заниматься творчеством и добиться в этом успеха без ущерба здоровью тела и души. На эти вопросы отвечают известные творческие люди, у каждого из которых свой рецепт успеха.
Назад в будущее: подборка аудиокниг о путешествии во времени
Пока в кинотеатрах и на онлайн-платформах идет фильм «Сто лет тому вперед», снятый по научной фантастике Кира Булычева, редакция Звука решила выяснить: а в каких еще романах герои путешествуют во времени?
В этой подборке — классика литературы и современные истории от российских и зарубежных авторов. Например, «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура» Марка Твена — одно из первых литературных произведений о путешествиях сквозь время. Этот роман даже старше «Машины времени» Герберта Уэллса — книги, которая тоже есть в подборке.
Здесь же можно послушать «Облачный атлас» Дэвида Митчелла — популярную книгу, действие которой происходит в нескольких временных измерениях. Кстати, зрелищную экранизацию этого романа можно посмотреть на сервисе Okko.
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