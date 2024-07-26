В Ялте разбираются с незаконной торговлей

Друзья, на набережной законно работает 30 торговых объектов, 4 из них как раз реализуют сувенирно-праздничную продукцию, поэтому нет никой необходимости покупать товары с «пола». Предпринимателям, желающим легализовать свою деятельность, напоминаю, что стартовал электронный аукцион на право размещения НТО. С местами и правилами проведения можно ознакомиться по ссылке, — цитирует пресс-служба Янина Павленко.