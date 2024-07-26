Зону активного семейного отдыха создают на реке Бадарма в Усть-Илимском районе

Как в Усть-Илимском районе реализуются инициативные проекты и «Народные инициативы», проверили во время рабочей поездки председатель Заксобрания Иркутской области Александр Ведерников, депутаты регионального парламента от территории Виталий Перетолчин и Артем Лобков, мэр Усть-Илимского района Яков Макаров.
Так, в поселке Бадарминск на берегу реки Бадарма по инициативе Совета ветеранов обустраивают зону активного семейного отдыха. Там появится 10 беседок, сцена, две площадки для танцев, места для игр. Проект стоит 800 тысяч рублей, в том числе 720 тысяч рублей выделили из регионального бюджета.
Далее, в поселке Железнодорожный по программе «Народные инициативы» приводят в порядок территорию возле межпоселенческого центра культуры. Спикер ЗС подчеркнул, что нужно отремонтировать и само здание.
— Это культурная сердцевина Усть-Илимского района, и надо привести ее в порядок. Над этим мы будем работать совместно, — отметил Александр Ведерников.
Кроме того, уже обновлен сквер Первопроходцев, посвященный строителям поселка и БАМа.
Но это еще не все. Благодаря «Народным инициативам» закупили мебель для школы № 1. Ее открыли в Железнодорожном в 1968 году для переселения из деревень, попавших в зону затопления при возведении ГЭС. Сейчас в учреждении учится 380 ребят. Два года назад здание уже ремонтировали: меняли электропроводку и пожарную сигнализацию, инженерные сети, обновили кровлю, окна, санузлы, пищеблок, провели внутреннюю отделку.
Инициативные проекты тоже в действии. Например, за счет этого появилась возможность обустроить пешеходные дорожки на центральной площади, где проходят массовые мероприятия. Помимо этого, ведется ремонт дороги по областной госпрограмме «Транспортный каркас», в планах обновить центральную котельную и готовить документы к старту капитального ремонта школы.
— Вместе с депутатами от территории мы посмотрели объекты, увидели, как меняется Усть-Илимский район. Работы ведутся в хорошем темпе. В следующие пять лет необходимо продолжить обновлять детские сады, школы, центры культуры, — подчеркнул Александр Ведерников.