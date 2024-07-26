Зону активного семейного отдыха создают на реке Бадарма в Усть-Илимском районе

Но это еще не все. Благодаря «Народным инициативам» закупили мебель для школы № 1. Ее открыли в Железнодорожном в 1968 году для переселения из деревень, попавших в зону затопления при возведении ГЭС. Сейчас в учреждении учится 380 ребят. Два года назад здание уже ремонтировали: меняли электропроводку и пожарную сигнализацию, инженерные сети, обновили кровлю, окна, санузлы, пищеблок, провели внутреннюю отделку.