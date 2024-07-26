Воронежским дачникам объяснили, грозит ли им тюрьма за выращивание шалфея и мяты

На самом деле в списке запрещенных к выращиванию в России растений, за культивирование которых, действительно, грозит уголовная ответственность, есть только шалфей. Но только один его вид. А именно — шалфей предсказателей. А он в принципе не растет в нашей стране, если только его специально не привезти откуда-то.