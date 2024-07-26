Воронежским дачникам объяснили, грозит ли им тюрьма за выращивание шалфея и мяты

В ряде СМИ и соцсетях распространилась информация, что воронежским дачникам, как, впрочем, и садоводам и сельским жителям по всей стране, грозит штраф до 300 тысяч рублей или даже до двух лет лишения свободы за выращивание вроде бы безобидных шалфея и мяты.
На самом деле в списке запрещенных к выращиванию в России растений, за культивирование которых, действительно, грозит уголовная ответственность, есть только шалфей. Но только один его вид. А именно — шалфей предсказателей. А он в принципе не растет в нашей стране, если только его специально не привезти откуда-то.
Что касается мяты, то ее в списке запрещенных растений нет. И удивительно, если бы была. Как известно, мяту используют в качестве приправы во многих блюдах, да и при заварке чая. Успокаивающий эффект этого растения уж точно нельзя назвать наркотическим.