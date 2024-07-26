В Омске вместо развязки у метромоста построят дорогу

В администрации города, возможно, откажутся от планов построить транспортную развязку в границах улиц Красный путь—Орджоникидзе — Добровольского.
Вместо нее планируется построить дорогу, которая соединит два моста: Ленинградский и 60 лет Победы. Это поможет разгрузить улицу 3-ю Енисейскую, тогда как строительство развязки только усугубит дорожную ситуацию.
Об этом сообщил «Город55» со ссылкой на источник в администрации города. К выводам о нецелесообразности строительства развязки пришли специалисты компании «Автодорпроект», которые проанализировали движение транспорта в центре и на Левобережье.