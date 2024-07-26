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Синоптики обещают жаркие дни и холодные ночи в Волгоградской области

В Волгоградской области ожидается +9 градусов ночью.

Сейчас в Ричмонде: +24° 2 м/с 94% 760 мм рт. ст. +23°
Источник: Комсомольская правда

Несмотря на временное похолодание жаркая погода продолжает держаться в Волгоградской области. В последние июльские выходные в регионе будет держаться температура выше тридцати градусов. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в волгоградском Гидрометцентре, осадков в эти дни не предвидится. Будет стоять засуха.

Ветер северный и северо-восточный, порывы достигнут 6−11 метров в секунду. Ночью 27 июля на территории области будет преимущественно +15…+20º, но в северных районах опустится до +9…+14º. Днем синоптики обещают +25…+30º, в южных районах до +33º.

В воскресенье, 28 июля, ночью прогнозируют +17…+22º (местами +10…+15º), днем +27…+32º, в южной части региона будет до +35º.