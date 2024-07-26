Синоптики обещают жаркие дни и холодные ночи в Волгоградской области

Несмотря на временное похолодание жаркая погода продолжает держаться в Волгоградской области. В последние июльские выходные в регионе будет держаться температура выше тридцати градусов. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в волгоградском Гидрометцентре, осадков в эти дни не предвидится. Будет стоять засуха.