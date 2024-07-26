Кратковременные дожди и до +29°С ожидается в Беларуси 27 июля

В субботу будет переменная облачность. Ночью местами, а утром и днем преимущественно по востоку страны пройдут кратковременные дожди. В некоторых районах прогремят грозы. В ночные и утренние часы местами сгустится туман. Ветер неустойчивый 3−8 м/с, при грозах порывы усилятся до 14 м/с.



Температура воздуха ночью составит плюс 13−19 градусов, днем — плюс 23−29 градусов.