В субботу будет переменная облачность. Ночью местами, а утром и днем преимущественно по востоку страны пройдут кратковременные дожди. В некоторых районах прогремят грозы. В ночные и утренние часы местами сгустится туман. Ветер неустойчивый 3−8 м/с, при грозах порывы усилятся до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит плюс 13−19 градусов, днем — плюс 23−29 градусов.
Кратковременные дожди и до +29°С ожидается в Беларуси 27 июля
26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди и до плюс 29 градусов ожидается в Беларуси 27 июля. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В субботу будет переменная облачность. Ночью местами, а утром и днем преимущественно по востоку страны пройдут кратковременные дожди. В некоторых районах прогремят грозы. В ночные и утренние часы местами сгустится туман. Ветер неустойчивый 3−8 м/с, при грозах порывы усилятся до 14 м/с.