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Кратковременные дожди и до +29°С ожидается в Беларуси 27 июля

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди и до плюс 29 градусов ожидается в Беларуси 27 июля. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Ричмонде: +23° 0 м/с 100% 758 мм рт. ст. +23°
Источник: Агентство «Москва»

В субботу будет переменная облачность. Ночью местами, а утром и днем преимущественно по востоку страны пройдут кратковременные дожди. В некоторых районах прогремят грозы. В ночные и утренние часы местами сгустится туман. Ветер неустойчивый 3−8 м/с, при грозах порывы усилятся до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 13−19 градусов, днем — плюс 23−29 градусов.