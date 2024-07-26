В Перми движение нескольких автобусных маршрутов будет изменено

В Перми движение автобусных маршрутов № 3, № 40 и № 47 с 23:59 26 июля до 05:00 29 июля будет изменено из-за ремонта трамвайных путей. Об этом сообщает пресс-служба Департамента транспорта Перми.
Автобусы № 3 и № 40 в направлении шоссе Космонавтов проследуют после улицы Мира по улице Братьев Игнатовых вместо улицы Советской Армии. В обратном направлении изменений не будет.
«Временно не будут обслуживаться остановочные пункты “ДК имени Гагарина” и “9 мая” по улице Мира, а также “Советской Армии” и “Баумана” по улице Советской Армии. Вы можете воспользоваться остановками “ДК имени Гагарина” по улице Братьев Игнатовых, “Больничный городок” и “9 мая” по шоссе Космонавтов» — уточнили представители департамента пермского транспорта.
А автобусный маршрут № 47 проследует в объезд по улице Мира с посадкой и высадкой пассажиров на всех установленных пунктах.
Ранее «Комсомолка» писала, что в Перми на трех оживленных перекрестках заменят участки трамвайных рельсов и плиты покрытия. Ремонт трамвайных переездов планируется провести на пересечении улицы Макаренко и бульвара Гагарина, а также на перекрестке улиц Уральской и Крупской в районе цирка. На сегодняшний день на улице Старцева работы уже завершены.