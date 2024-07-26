В Перми движение нескольких автобусных маршрутов будет изменено

Ранее «Комсомолка» писала, что в Перми на трех оживленных перекрестках заменят участки трамвайных рельсов и плиты покрытия. Ремонт трамвайных переездов планируется провести на пересечении улицы Макаренко и бульвара Гагарина, а также на перекрестке улиц Уральской и Крупской в районе цирка. На сегодняшний день на улице Старцева работы уже завершены.