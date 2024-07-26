Композиция «Погоня» из мультсериала «Смешарики» впервые вышла на стримингах

«Смешарики» выпустили легендарную музыкальную тему «Погоня», впервые прозвучавшую в мультсериале 20 лет назад в эпизоде «Как собрать друзей по-быстрому». Релиз состоялся на лейбле Riki Music.
Трек приобрел популярность после выхода серии «Большие гонки» (2005). Композиторы проекта Марина Ланда и Сергей Васильев рассказали, что «Погоня» во многом определила стилистику музыки «Смешариков»: «Трубы с сурдиной, перкуссии, смешение музыкальных стилей и гротеск».
Первый эпизод многосерийного мультфильма о шарообразных героях оказался на экранах в 2003 году. На счету проекта более 600 серий, включая тематические «Азбуки со Смешариками», и три полнометражных фильма. Сериал переведен на 23 языка.
В марте увидел свет фонк-альбом «ля» от «Смешариков». Также недавно мы рассказали о лучших песнях проекта.