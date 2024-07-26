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Сергей Галицкий поднялся в рейтинге богатейших людей мира

Состояние владельца футбольного клуба «Краснодар» Сергея Галицкого достигло $6,37 млрд, что позволило ему подняться на 454-е место в рейтинге миллиардеров, составленном Bloomberg.

Источник: с сайта fckrasnodar.ru

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что в июне 2024 года бизнесмен занимал 467-ю позицию с состоянием $6,26 млрд. С начала текущего года Сергей Галицкий увеличил свое состояние на $635 млн, что значительно улучшило его положение в рейтинге. В прошлом году предприниматель находился на 490-й строчке списка.

Лидером рейтинга Bloomberg остается Илон Маск с состоянием $241 млрд. Среди россиян самым богатым остается Владимир Потанин, занимающий 54-е место с состоянием $31,9 млрд. В общей сложности в список Bloomberg входят 26 представителей России.

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