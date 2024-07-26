В Калининграде расширили перекрёсток улиц Пролетарской и Озерова

В июне на улице Пролетарской возле башни Врангеля начали устанавливать парковочные барьеры. Бетонные блоки отделяют проезжую часть от трамвайных путей и блошиного рынка. Ограничители установили для борьбы с торговцами, которые ставят машины на рельсы и раскладывают вещи вдоль тротуара. На продавцов жалуются жители соседних домов.