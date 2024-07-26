В Калининграде расширили перекрёсток улиц Пролетарской и Озерова

В Калининграде расширили проезжую часть на перекрёстке улиц Пролетарской и Озерова. Работы выполняют для введения на участке двустороннего движения.
Как передаёт корреспондент Калининград.Ru, на перекрёстке демонтировали рельсы и старое дорожное покрытие. Затем специалисты уложили асфальт. Новое дорожное покрытие также появилось на участке напротив парка «Юность» на улице Тельмана. Сейчас подрядчик продолжает работы перед зданием генконсульства Литвы.
Двустороннее движение по улице Пролетарской возле Верхнего озера в Калининграде планируют ввести в июле-августе. Транспортную схему изменят на участке от Баранова до Озерова.
Как пояснял председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов, часть путей на Пролетарской и Тельмана оставят. По его словам, в перспективе это позволит вернуть трамвайное движение.
В июне на улице Пролетарской возле башни Врангеля начали устанавливать парковочные барьеры. Бетонные блоки отделяют проезжую часть от трамвайных путей и блошиного рынка. Ограничители установили для борьбы с торговцами, которые ставят машины на рельсы и раскладывают вещи вдоль тротуара. На продавцов жалуются жители соседних домов.